У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 29 січня працівники Служби Безпеки України опублікували раніше засекречені документи зі свідченнями свідків жахливого злочину нацистів.

Джерело: пресслужба СБУ

В архіві спецслужби зберігається чимала кількість документів, які свідчать про злочини як нацистських окупантів, так і радянського тоталітарного режиму.

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До Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту у СБУ вирішили оприлюднити допити мешканців Києва, які стали свідками масових розстрілів ні в чому не повинних людей в Бабиному Яру.

Діти вмирали, живцем поховані під тілами

Як свідчать спогади Марії Луценко, яка раніше проживала на вулиці Іллєнка, що до декомунізації була Мельникова, масовий розстріл євреїв почався 25 вересня та закінчився 10 жовтня 1941 року.

Я бачила, як людей роздягали і розстрілювали над урвищем, дітей туди кидали без розстрілу… Одного разу до нас у двір забіг підліток, весь у крові, просив дати йому води. Він впав до яру неушкодженим і після закінчення розстрілів вибрався з-під трупів. У серпні 1943-го розпочали відкопувати трупи, складали вперемішку з дровами, обливали горючим і спалювали. Знищували докази,

– розповідала під час допитів у КДБ киянка.