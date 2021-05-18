У коментарі 24 каналу спікер СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що обшуки в будинку, де живе Кличко, пов'язані з іншим кримінальним провадженням. Правоохоронці нібито намагаються шукати докази щодо збуту фальсифікованих нафтопродуктів.

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Згідно з офіційними даними, працівники Служби проводять слідчі дії по цій справі також в інших локаціях.

Кличко каже про особистий тиск

Мер Києва стверджує, що камери відеонагляду зняли бійців "Альфи", які стукали у двері його квартири. Також, за словами Кличка, про службовців, які його шукали, каже й сусідка міського голови.

Появу правоохоронців під дверима мера у СБУ наразі не прокоментували.

Співробітники головного управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО "А", проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. Ніякого відношення до самого пана Кличко обшуки не мають,

– підкреслив Дехтяренко.

За словами Кличка, квартира, де правоохоронці проводять слідчі дії, належить літній парі працівників оперного театру. За деякими даними, помешкання можуть здавати в оренду фігурантам кримінального провадження.