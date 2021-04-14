У СБУ пояснили обшуки у керівництва ВДНГ у Києві

В офісах та павільйонах ВДНГ, а також у квартирі керівника закладу Євгена Мушкіна поліцейські та працівники СБУ проводили слідчі дії, пов'язані з кримінальною справою про зловживання службовим становищем.

Як зазначили у пресслужбі СБУ, посадовці ВДНГ фігурують у кримінальній справі, яку було відкрито за цією статтею. Згідно з Кримінальним кодексом, за вчинення такого правопорушення зловмисникам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

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Також передбачено й покарання у вигляді штрафу від 8500 до 17000 гривень.

Що відомо про обшуки у керівництва ВДНГ

У самій компанії стверджують, що правоохоронці шукали фіктивні договори оренди території та приміщень, однак нібито нічого не знайшли.

Керівник комплексу "Експоцентр Україна" Євген Мушкін каже, що обшуки – помста за позицію та протидію людям, які хочу "роздерти" територію ВДНГ на забудови.

Також у пресслужбі комплексу наголосили, що дії правоохоронців шкодять репутації ВДНГ, а також порушують права його керівництва.

Однак, за даними слідчих, Мушкін міг отримувати незаконні гроші за здачу території в оренду приватним підприємствам.

Відомо, що під час обшуків у квартирі директора ВДНГ перебували його дружина та діти. Також посадовцю заборонили користуватись телефоном. На час слідчих дій подібні заборони є цілком законними.

Чи вилучали якусь документацію або докази скоєних правопорушень з кабінету чи житла керівника ВДНГ, наразі невідомо.

У поліції ситуацію з обшуками в експоцентрі наразі не коментували.