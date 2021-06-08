СБУ провела обшуки у засновників "Партії Шарія"

Служба безпеки провела обшуки у засновників "Партії Шарія". Прийшли до організаторів політсили прокремлівського пропагандиста через агітки.

Обшуки провели у двох фігурантів справи: у столиці та у Бучанському районі на Київщині. Також навідалися силовики у типографію, де шаріївці друкували свої пропагандистські листівки.

Раніше СБУ прокоментувала маніпуляцію Шарія про "закриття справи" проти нього

Обшуки у засновників партії Шарія

Правоохоронці вилучили комп'ютери, мобільні термінали, печатку "Партії Шарія" та банківські карти. Крім того, у вінницькій типографії вилучили листівки антиконституційного характеру.



Пропагандистські листівки "Партії Шарія" / Фото СБУ

Слідчі почали кримінальне провадження:

за частиною 1 статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

за частиною 3 статті 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Підозра для самого пропагандиста Шарія