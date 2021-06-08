СБУ провела обшуки у засновників "Партії Шарія"

Служба безпеки провела обшуки у засновників "Партії Шарія". Прийшли до організаторів політсили прокремлівського пропагандиста через агітки.
Обшуки провели у двох фігурантів справи: у столиці та у Бучанському районі на Київщині. Також навідалися силовики у типографію, де шаріївці друкували свої пропагандистські листівки.
Раніше СБУ прокоментувала маніпуляцію Шарія про "закриття справи" проти нього
Обшуки у засновників партії Шарія
Правоохоронці вилучили комп'ютери, мобільні термінали, печатку "Партії Шарія" та банківські карти. Крім того, у вінницькій типографії вилучили листівки антиконституційного характеру.
Пропагандистські листівки "Партії Шарія" / Фото СБУ
Слідчі почали кримінальне провадження:
- за частиною 1 статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- за частиною 3 статті 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
Підозра для самого пропагандиста Шарія
- Нагадаємо, що "ідейний натхненник партії" наразі перебуває в розшуку і має підозру.
- 16 лютого СБУ оголосила Шарію про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності людей.
- 25 лютого Шарія оголосили у розшук. Він кілька разів не з'явився на допит.
- Шарій заявляє, що справа проти нього – "політична".
- 10 травня у Литві оголосили персоною нон ґрата. Окрім того, країна анулювала усі документи скандального блогера.