Мер столиці розповів про події, які сталися вранці, 18 травня, біля його квартири. За словами Кличка, правоохоронці, які, ймовірно, є співробітниками СБУ, стукали до нього у двері. Втім, відчинити не було кому, оскільки мер перебував на тренуванні.

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Згодом міський голова повернувся додому та дізнався про появу озброєних людей у під'їзді.

Пішли до іншої квартири

Як каже Кличко, підіймаючись вгору, він побачив кількох озброєних людей. Вони заявили, що збираються проводити слідчі дії у квартирі двома поверхами нижче, аніж його.

Камера, встановлена на моєму поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх, і дзвонили та стукали у двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю. Безпрецедентний тиск на міську владу триває, такого не було навіть за часів Януковича. І за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом!

– зазначив Кличко.

Дивіться відео коментаря Віталія Кличка з приводу обшуків у будинку, де він мешкає:

У СБУ стверджують, що обшуки в будинку, де живе Віталій Кличко, ніяк не пов'язані з особою мера столиці. Правоохоронці обшукують житло осіб, які є фігурантами провадження щодо збуту фальсифікованих нафтопродуктів.