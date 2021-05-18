Пішли до сусідів: СБУ проводить обшуки в будинку Кличка – відео

Невідомі люди, які представлялися правоохоронцями, прибули до будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко. Сам мер під час їх появи перебував на тренуванні.

Мер столиці розповів про події, які сталися вранці, 18 травня, біля його квартири. За словами Кличка, правоохоронці, які, ймовірно, є співробітниками СБУ, стукали до нього у двері. Втім, відчинити не було кому, оскільки мер перебував на тренуванні.

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Згодом міський голова повернувся додому та дізнався про появу озброєних людей у під'їзді.

Пішли до іншої квартири

Як каже Кличко, підіймаючись вгору, він побачив кількох озброєних людей. Вони заявили, що збираються проводити слідчі дії у квартирі двома поверхами нижче, аніж його.

Камера, встановлена на моєму поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх, і дзвонили та стукали у двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю. Безпрецедентний тиск на міську владу триває, такого не було навіть за часів Януковича. І за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом!

– зазначив Кличко.

Дивіться відео коментаря Віталія Кличка з приводу обшуків у будинку, де він мешкає:

У СБУ стверджують, що обшуки в будинку, де живе Віталій Кличко, ніяк не пов'язані з особою мера столиці. Правоохоронці обшукують житло осіб, які є фігурантами провадження щодо збуту фальсифікованих нафтопродуктів.