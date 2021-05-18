Як зазначили у прессцентрі СБУ, правоохоронці викрили групу осіб у виготовленні паливно-мастильних матеріалів на суму понад 100 мільйонів гривень. Обшуки проводили не тільки у сусідньому з квартирою Кличка приміщенні, але й на об'єктах у Київській, Луганській та Чернігівській областях.
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При цьому, за словами прессекратарки мера Оксани Зінов'євої, спочатку слідчі та оперативники піднялися на два поверхи вище потрібної їм адреси та дзвонили у двері квартири Кличка. Згодом вони перемістилися до тієї квартири, яка їм була потрібна.
Сировину привозили з Росії та Білорусі
- Згідно з даними слідства, члени угруповання займалися незаконним переміщенням товарів ППМ на митну територію України. Паливо продавали, а від сплати митних зборів та податків зловмисники нібито ухилялися.
- Правоохоронці з'ясували, що на адреси підприємств приходили вантажі з Росії та Білорусі. При цьому вміст метилового спирту у них був занадто великий – понад 51% від загального об'єму.
- Працівники фірм буцімто зазначали у документах занижували інформацію про хімічний склад вантажів, аби уникнути від сплати акцизного податку на метиловий спирт та розчинники.
- Слідчі стверджують, що суб'єкти господарювання не мають виробничих потужностей. Адреси їх реєстрації є фактично фейковими, а директором, бухгалтером та засновником компаній є одна й та сама особа.
Імпортований товар перевозився на територію нашої держави для підпільного виготовлення палива на нелегальних заводах. Продавали продукцію зловмисники за готівку.
Під час обшуків у зловмисників вуличили бухгалтерські документи, печатки 300 фіктивних підприємств, банківські картки та гроші. Також слідчі знайшли обладнання для виготовлення палива, а також вже зроблений товар об'ємом понад 1000 тонн.
СБУшників перевіряли поліцейські
Коли правоохоронці тільки намагалися увійти у квартиру в будинку, де мешкає мер, хтось викликав патрульну поліцію. Правоохоронцям довелося приїхати та перевіряти документи слідчих на обшук.
Дивіться відео появи поліції у під'їзді, де мешкає Кличко:
Дивіться фото з обшуків СБУ в будинку Кличка та у різних регіонах України / Фото пресслужби СБУ: