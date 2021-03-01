СБУ викрила у Києві 18 тисяч акаунтів проросійської ботоферми
Служба безпеки України заблокувала роботу ботоферми, яка працювала на замовлення керівників з Росії та деяких українських політсил. Вони створили понад 18 тисяч акаунтів, щоб розповсюджувати неправдиву інформацію, лишати коментарі та "накручувати" голоси в соцопитуваннях.
Джерело:Служба безпеки України
Організували ботоферму та координували її роботу троє киян. Вони зареєстрували акаунти на заборонених російських поштових сервісах.
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Цифровий російський слід
Їхній "офіс" розташовувався в одному зі спальних районів столиці. Працівники СБУ на серверах комп'ютерів виявили санкційні програмні продукти.
Фото конфіскованої техніки ботоферми / Фото СБУ
Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, сім-картки операторів мобільного зв'язку, які використовували у протиправній діяльності.
Оплата за надання послуг проходила через заборонені російські електронні гаманці. Це дозволяло забезпечити анонімність клієнтів, які замовляли підтримку необхідних меседжів у соціальних мережах. Вартість варіювалась від складності технічних завдань і специфіки цільової аудиторії,
– зазначають в СБУ.
Конфісковані платіжні картки / Фото СБУ
Що відомо про завдання ботоферми
Зловмисники розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні. Наприклад, у жовтні 2020 року напередодні місцевих виборів вони штучно підвищували напругу в соціальних мережах.
Найчастіше завданням ботоферми було:
- контроль "накручування" голосів у соціальних опитуваннях,
- написання коментарів у підтримку одних кандидатів та нівелювання інших,
- штучне збільшення кількості репостів під "продажними" постами.
Яке покарання передбачено за це
У справі працюють слідчі Київської місцевої прокуратури № 4.
Вони відкрили кримінальну справу щодо незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовленням.
Ймовірно, злочинцям загрожує штраф. Наразі тривають слідчі дії.
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