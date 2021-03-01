СБУ викрила у Києві 18 тисяч акаунтів проросійської ботоферми

Служба безпеки України заблокувала роботу ботоферми, яка працювала на замовлення керівників з Росії та деяких українських політсил. Вони створили понад 18 тисяч акаунтів, щоб розповсюджувати неправдиву інформацію, лишати коментарі та "накручувати" голоси в соцопитуваннях.

Організували ботоферму та координували її роботу троє киян. Вони зареєстрували акаунти на заборонених російських поштових сервісах.

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Цифровий російський слід

Їхній "офіс" розташовувався в одному зі спальних районів столиці. Працівники СБУ на серверах комп'ютерів виявили санкційні програмні продукти.



Фото конфіскованої техніки ботоферми / Фото СБУ

Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, сім-картки операторів мобільного зв'язку, які використовували у протиправній діяльності.

Оплата за надання послуг проходила через заборонені російські електронні гаманці. Це дозволяло забезпечити анонімність клієнтів, які замовляли підтримку необхідних меседжів у соціальних мережах. Вартість варіювалась від складності технічних завдань і специфіки цільової аудиторії,

– зазначають в СБУ.



Конфісковані платіжні картки / Фото СБУ

Що відомо про завдання ботоферми

Зловмисники розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні. Наприклад, у жовтні 2020 року напередодні місцевих виборів вони штучно підвищували напругу в соціальних мережах.

Найчастіше завданням ботоферми було:

контроль "накручування" голосів у соціальних опитуваннях,

написання коментарів у підтримку одних кандидатів та нівелювання інших,

штучне збільшення кількості репостів під "продажними" постами.

Яке покарання передбачено за це

У справі працюють слідчі Київської місцевої прокуратури № 4.

Вони відкрили кримінальну справу щодо незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовленням.

Ймовірно, злочинцям загрожує штраф. Наразі тривають слідчі дії.