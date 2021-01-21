У Києві 21 січня затримали заступника начальника одного з департаментів "Киïвводоканалу". Його впіймали на гарячому – узяв хабар.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 38,2 тисячі доларiв вiд представника комерційної структури. У таку суму він оцінив погодження дозволiв на розмiщення зовнiшньоï реклами на ділянках, які обслуговує "Киïвводоканал". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також Побиття поліцейськими племінника дипломата на Житомирщині: керівника райвідділу відсторонили

Начальника впіймали "на гарячому" просто в його кабінеті – під час отримання частини грошей – понад 14 тисяч доларів. Раніше СБУ задокументували й отримання авансу – дев’яти тисяч.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри за хабарництво.

Затримання начальника "Киïвводоканалу" / Фото СБУ

Готівка, яку передали хабарнику / Фото СБУ