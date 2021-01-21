СБУ затримала одного з начальників "Киïвводоканалу": впіймали на хабарі
У Києві 21 січня затримали заступника начальника одного з департаментів "Киïвводоканалу". Його впіймали на гарячому – узяв хабар.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 38,2 тисячі доларiв вiд представника комерційної структури. У таку суму він оцінив погодження дозволiв на розмiщення зовнiшньоï реклами на ділянках, які обслуговує "Киïвводоканал". Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Начальника впіймали "на гарячому" просто в його кабінеті – під час отримання частини грошей – понад 14 тисяч доларів. Раніше СБУ задокументували й отримання авансу – дев’яти тисяч.
Наразі вирішується питання про оголошення підозри за хабарництво.
Затримання начальника "Киïвводоканалу" / Фото СБУ
Готівка, яку передали хабарнику / Фото СБУ
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