В КМДА розповіли, що у Центр привезли більше комп’ютерів – це прискорило процес. Окрім того, вакцинація тривала й в інших місцях, тож у столиці за вихідні вдалося вакцинувати 8 262 людини.
До теми У Центрі масової COVID-вакцинації в Києві виникли перші проблеми: фото, відео
Які були проблеми
У суботу спостерігався наплив людей – охочі отримати вакцину їхали навіть з інших міст. Також люди зіткнулись з нової проблемою – їх нібито запросили на укол, але не прислали смс. А без нього вакцинуватися можна лише, якщо стати в загальну чергу.
Також чимало людей приїхало на вакцинацію, які не укладали декларацію з сімейним лікарем – медикам у Центрі доводилось вносити дані людей у базу – створювати електронний кабінет пацієнта.
Через такі проблеми утворились немаленькі черги.
Черги в Центрі вакцинації / Фото Анни Брикової 24 канал
У зв’язку із цим директорка Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург закликала підписувати декларацію з сімейним лікарем до того, як іти на щеплення. Виявилося, що відсутність декларації подовжує час на процедуру з 7 до 30 хвилин.
Крім того, без декларації немає можливості зробити позначку про щеплення проти COVID-19,
– підкреслили в Департаменті.
Люди, які вже отримали першу дозу вакцини, діляться враженнями й розповідають деякі подробиці.
У неділю майже без черг
Наступного дня – у неділю процес пішов швидше, адже й людей було менше й у Центрі поставили додаткові комп’ютери. Відтак, людям із деклараціями сімейного лікаря не доводилося довго чекати, доки лікарі зареєструють тих, у кого декларацій немає.
На процедуру можна приїхати не лише тим, кого вже запросили – будь-хто із зареєстрованих у "Дії" може отримати вакцину – але таким людям необхідно буде почекати у "живій" черзі.
Як працюють у МВЦ / Фото КМДА
Наразі у Центрі вакцинації працюють 24 бригади, до яких входять:
- реєстратор,
- лікар,
- медсестра.
Усі медики пройшли спеціальне навчання.
Вакцинація освітян
У Києві також триває вакцинація працівників освіти, яка розпочалася із 2 червня. Їх щеплюють вакциною Comirnati (Комірнаті) виробництва Pfizer-BioNTech, наданою МОЗ.
Для цього у кожному районі столиці на базі навчальних закладів створено 17 центрів вакцинації. Загалом у них вже щепили 13 935 працівників столичної галузі освіти, у вихідні ж вакцинували 2 631 працівника.