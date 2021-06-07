Що було у київському Центрі вакцинації на вихідних: це варто знати, аби отримати щеплення

У Києві вже другі вихідні працює Центр вакцинації. У суботу там знову виникли проблеми, але у неділю майже й черг не було. Загалом за 5 – 6 червня в Центрі щепилися 5048 людей.

В КМДА розповіли, що у Центр привезли більше комп’ютерів – це прискорило процес. Окрім того, вакцинація тривала й в інших місцях, тож у столиці за вихідні вдалося вакцинувати 8 262 людини.

До теми У Центрі масової COVID-вакцинації в Києві виникли перші проблеми: фото, відео

Які були проблеми

У суботу спостерігався наплив людей – охочі отримати вакцину їхали навіть з інших міст. Також люди зіткнулись з нової проблемою – їх нібито запросили на укол, але не прислали смс. А без нього вакцинуватися можна лише, якщо стати в загальну чергу.

Також чимало людей приїхало на вакцинацію, які не укладали декларацію з сімейним лікарем – медикам у Центрі доводилось вносити дані людей у базу – створювати електронний кабінет пацієнта.

Через такі проблеми утворились немаленькі черги.



Черги в Центрі вакцинації / Фото Анни Брикової 24 канал

У зв’язку із цим директорка Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург закликала підписувати декларацію з сімейним лікарем до того, як іти на щеплення. Виявилося, що відсутність декларації подовжує час на процедуру з 7 до 30 хвилин.

Крім того, без декларації немає можливості зробити позначку про щеплення проти COVID-19,

– підкреслили в Департаменті.

Люди, які вже отримали першу дозу вакцини, діляться враженнями й розповідають деякі подробиці.

У неділю майже без черг

Наступного дня – у неділю процес пішов швидше, адже й людей було менше й у Центрі поставили додаткові комп’ютери. Відтак, людям із деклараціями сімейного лікаря не доводилося довго чекати, доки лікарі зареєструють тих, у кого декларацій немає.

Центр вакцинації проти COVID-19 у Києві, створений на базі Міжнародного виставкового центру – він працює лише на вихідних. Наразі щеплення роблять вакциною CoronaVac особам, які зареєструвалися у застосунку "Дія".

На процедуру можна приїхати не лише тим, кого вже запросили – будь-хто із зареєстрованих у "Дії" може отримати вакцину – але таким людям необхідно буде почекати у "живій" черзі.



Як працюють у МВЦ / Фото КМДА

Наразі у Центрі вакцинації працюють 24 бригади, до яких входять:

реєстратор,

лікар,

медсестра.

Усі медики пройшли спеціальне навчання.

Вакцинація освітян

Загалом від початку масової вакцинації у Центрі щеплено понад 8,5 тисяч людей.

У Києві також триває вакцинація працівників освіти, яка розпочалася із 2 червня. Їх щеплюють вакциною Comirnati (Комірнаті) виробництва Pfizer-BioNTech, наданою МОЗ.

Для цього у кожному районі столиці на базі навчальних закладів створено 17 центрів вакцинації. Загалом у них вже щепили 13 935 працівників столичної галузі освіти, у вихідні ж вакцинували 2 631 працівника.