Киянин викинув собаку з 10 поверху: що каже сім'я підозрюваного

У Києві чоловіка підозрюють в тому, що він викинув собаку з вікна 10 поверху. Він це ймовірно зробив на підпитку Наразі сім'я зловмисника вже почала заперечувати всі звинувачення. Однак правоохоронці все ж відкрили кримінальне провадження.

Нові деталі журналісти оприлюднили 7 червня. Собаку, який помер звали Біллібонс.

Цей випадок У Києві чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки: тваринка не вижила

Нові деталі цієї справи

Журналістам вдалося поспілкуватися з дружиною чоловіка, якого підозрюють у здійсненні злочину. Однак вона лише сказали ім'я тварини, а також заперечила всі звинувачення. Мовляв, пес сам вистрибнув із вікна.

Коли пса повезли до ветклініки, чоловіка відпустили. Оскільки до моменту смерті тварини – не було підстав його утримувати.

Сусіди та консьєржка будинку, де трапилася трагедія, теж поспілкувалися зі ЗМІ. На їх думку, це не був нещасний випадок.

Щоб довести справу до кінця, студенти, які везли собаку до ветклініки, попросили ветеринарів зробити розтин. Це має показати більше деталей загибелі тварини.



Киянин, якого підозрюють у вбивстві свого собаки / Фото з фейсбуку Аліни Нестерової

Більше про цей інцидент

Подія трапилася ввечері 5 червня.

Це сталося на вулиці Генерала Геннадія Воробйова, що у Солом'янському районі.

Ймовірно під час конфлікту в компанії чоловік викинув собаку з вікна.

Після цього він відмовлявся віддати пса небайдужим.

Тварина померла дорогою до ветклініки.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Якщо вину чоловіка зможуть довести в суді, йому загрожує до 8 років в'язниці.