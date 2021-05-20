Про це він говорив на пресконференції 20 травня. Його запитали про те, що йому зробив Кличко та чи є обшуки в Києві політичним тиском.

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Що сказав президент про обшуки

За словами, Володимира Зеленського, мер Києва особисто йому нічого не зробив. Також він зазначив, що з великою повагою ставиться до Віталія Кличка. Єдине за словами президента, що їх пов'язує, – підпорядкування у державній вертикалі.

Щодо обшуків, які йдуть, їх 70 чи 50 було в оточення пана Кличко. Бо не треба було викрадати гроші в бюджеті. Мені здається, це справедливо. Чи не про це ми мріяли?

– заявив Володимир Зеленський.

Чи бачить Кличка конкурентом на президентських виборах

Передусім Володимир Зеленський сказав, що не вирішив чи буде балотуватись на наступних виборах президенту. Щодо конкуренції теперішнього очільника Києва на виборах, то він порадив шукати відповідь у соціологічних опитуваннях.

Також у відповіді він перейшов на особистості. Глава держави додав, що не вбачає у Віталії Кличку політичного конкурента, оскільки очільник офісу президента не бере хабарі, на відміну від заступника Київради.

Чому Кличко ходив у Офіс президента

Також Володимир Зеленський розповів, що мер Києва багато разів до нього звертався. Зокрема, Кличко просив не звільняти його з посади очільника КМДА.

За словами президента, мер приходив у Офіс Президента кілька разів. Навіть тоді, коли глава держави не міг зустрітись, оскільки мав важливіші справи.

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Про які обшуки мовиться

Нещодавно правоохоронні органи прийшли з обшуками майже у всі основні комунальні підприємства столиці.

Кличко заявив, що це тиск на нього та міську владу.

В офісі президента запевнили, що політики у цьому немає.

Згодом з обшуком прийшли в будинок Кличка.

Обшукували іншу квартиру, однак Мер Києва сказав, що це також спроба тиску.

Згодом у прокуратурі заявили, що вже оголосили підозру 11 людям.

Загальні збитки, які вони завдали бюджету – 43 мільйони гривень.

Пресконференція Володимира Зеленського: трансляція