Були переселенцями та виховували 13 дітей: деталі смерті подружжя від COVID-19

На Київщині з різницею у 9 днів померло подружжя, яке виховувало 13 дітей. Їхнє життя забрав коронавірус, з який подружжя боролося у реанімації.

29 березня повністю осиротіли 5 спільних дітей пари, а також 8 названих. Наразі опіку над молодшими в родині взяла старша сестра з чоловіком.

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Що відомо про багатодітну сім'ю

Подружжя Родікових переїхало у Київську область після того, як на Донбасі почалася війна. Відтоді їм довелося залишити рідну Макіївку і заснувати будинок сімейного типу вже на Київщині. Саме вони похрестили одночасно дев'ятьох зі своїх дітей. Таїнство проводив митрополит Епіфаній і це було його перше хрещення в статусі очільника Православної церкви України.

Через ускладнення від коронавірусу їх шпиталізували разом до Васильківської районної лікарні. Пан Володимир пішов із життя 20 березня у віці 44 років. А вже 29 березня на 45-му році життя не стало його дружини. Вона померла в реанімації столичної Олександрівської лікарні.

Ще торік Діана та Володимир Родікови відсвяткували срібне весілля – 25 років разом.

Актуально! Прощання з Діаною Родіковою заплановане на вівторок, 30 березня.

Подружжя Родікових багато подорожували / Фото Свої.Сity

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