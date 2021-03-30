Були переселенцями та виховували 13 дітей: деталі смерті подружжя від COVID-19

Читать новость на русском

Джерело:

ТСН

На Київщині з різницею у 9 днів померло подружжя, яке виховувало 13 дітей. Їхнє життя забрав коронавірус, з який подружжя боролося у реанімації.

29 березня повністю осиротіли 5 спільних дітей пари, а також 8 названих. Наразі опіку над молодшими в родині взяла старша сестра з чоловіком.

Важливо Залишилось 13 дітей: у Києві від COVID-19 померло подружжя переселенців – фото

Що відомо про багатодітну сім'ю

Подружжя Родікових переїхало у Київську область після того, як на Донбасі почалася війна. Відтоді їм довелося залишити рідну Макіївку і заснувати будинок сімейного типу вже на Київщині. Саме вони похрестили одночасно дев'ятьох зі своїх дітей. Таїнство проводив митрополит Епіфаній і це було його перше хрещення в статусі очільника Православної церкви України.

Через ускладнення від коронавірусу їх шпиталізували разом до Васильківської районної лікарні. Пан Володимир пішов із життя 20 березня у віці 44 років. А вже 29 березня на 45-му році життя не стало його дружини. Вона померла в реанімації столичної Олександрівської лікарні.

Ще торік Діана та Володимир Родікови відсвяткували срібне весілля – 25 років разом.

Актуально! Прощання з Діаною Родіковою заплановане на вівторок, 30 березня.

Подружжя Родікових багато подорожували / Фото Свої.Сity

Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні

  • Станом на 30 березня в Україні зафіксували 1 662 942 випадки зараження коронавірусною інфекцією. За минулу добу COVID-19 діагностували 10 533 українцям.
  • Найбільше нових хворих виявили у Києві (1 422), а також Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.
  • Низка областей України вже опинилися у червоній зоні й посилили карантинні обмеження. До прикладу, на Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Тож медики львівських лікарень просять продовжити карантин.
  • Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом ще декілька тижнів буде погіршуватися. Степанов зазначив, що МОЗ протягом двох – трьох тижнів прогнозує зростання нових випадків до 25 тисяч на добу.