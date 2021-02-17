Вставна щелепа та ключі від BMW: що забували у громадському транспорті Києва
"Київпастранс" розповів про знахідки року / 24 канал
Одна чорна шкарпетка, рудий собака, вставна щелепа. "Київпастранс" опублікував список речей, які забували у громадському транспорті минулого року.
Джерело:"Київпастранс"
Найчастіше пасажири забували ключі, одяг та документи, проте були й незвичні знахідки.
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Що забували у громадському транспорту Києва
- вставні щелепи
- обручки
- порожній пакет з супермаркету
- ключі від BMW
- одна чорна шкарпетка
- рудий собака
- чіпси та попкорн
- 5 кабачків
Це ті речі, за якими повернулись їх власники. Загалом у 2020 році пасажири майже 1300 разів звертались до контакт-центру КП "Київпастранс" з приводу втрачених речей у салонах громадського комунального транспорту.
Київський метрополітен раніше також опублікував свій список знахідок – серед них була газонокосарка та прасувальна дошка.
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