Вставна щелепа та ключі від BMW: що забували у громадському транспорті Києва

Джерело:"Київпастранс"
Одна чорна шкарпетка, рудий собака, вставна щелепа. "Київпастранс" опублікував список речей, які забували у громадському транспорті минулого року.
Найчастіше пасажири забували ключі, одяг та документи, проте були й незвичні знахідки.
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Це ті речі, за якими повернулись їх власники. Загалом у 2020 році пасажири майже 1300 разів звертались до контакт-центру КП "Київпастранс" з приводу втрачених речей у салонах громадського комунального транспорту.В підприємстві нагадали: "якщо ви забули речі в салоні нашого транспорту, звертайтесь до контакт-центру за номерами 0445283011 та 0956780579, або пишіть нам у Facebook. Будемо шукати".
Київський метрополітен раніше також опублікував свій список знахідок – серед них була газонокосарка та прасувальна дошка.