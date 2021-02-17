Вставна щелепа та ключі від BMW: що забували у громадському транспорті Києва

Одна чорна шкарпетка, рудий собака, вставна щелепа. "Київпастранс" опублікував список речей, які забували у громадському транспорті минулого року.

Найчастіше пасажири забували ключі, одяг та документи, проте були й незвичні знахідки.

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Що забували у громадському транспорту Києва

вставні щелепи

обручки

порожній пакет з супермаркету

ключі від BMW

одна чорна шкарпетка

рудий собака

чіпси та попкорн

5 кабачків

Це ті речі, за якими повернулись їх власники. Загалом у 2020 році пасажири майже 1300 разів звертались до контакт-центру КП "Київпастранс" з приводу втрачених речей у салонах громадського комунального транспорту.

В підприємстві нагадали: "якщо ви забули речі в салоні нашого транспорту, звертайтесь до контакт-центру за номерамита, або пишіть нам у Facebook. Будемо шукати".

Київський метрополітен раніше також опублікував свій список знахідок – серед них була газонокосарка та прасувальна дошка.