Газонокосарка та прасувальна дошка: що губили у київському метро у 2020 році – топ знахідок
Речниця Київського метрополітену підбила підсумки 2020 року й назвала речі, які найчастіше забували пасажири у вагонах. Також були й доволі дивні знахідки – як про таке можна забути.
Ось найдивніші речі, які забували люди – газонокосарка, мікрохвильова піч, надувний матрац, прасувальна дошка. Найчастіше в осінньо-зимовий період пасажири гублять шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки, розповіла речниця метрополітену Києва Наталка Макогон.
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Цікаво, що всі загублені речі потрапляють у бюро знахідок, яке розташоване на станції "Нивки". Але за речами повертаються не всі – лише третина власників. Можливо, не всі знають, що існує таке бюро.
А ось й обіцяний список речей, які загубили у 2020 році.
Топ 5 знахідок:
- самокат;
- сукня;
- телефони;
- валізи;
- дитячі рюкзаки.
З цінного:
- електронний фітнес-браслет;
- електронна книжка;
- телефон;
- ноутбук.
До речі, бюро знахідок Київського метрополітену працює щодня з 8 ранку до 5 вечора, в пʼятницю з 8 ранку до 15:45, субота та неділя — вихідний. Телефон для довідок — (044) 238-43-13.
За зберігання речей передбачена оплата. Документи, які знайшли на станціях, передають до поліції, тому у разі їх втрати треба звертатись до правоохоронців.
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