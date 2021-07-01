Обдерті стіни й збита плитка: що залишили по собі чиновники у Конча-Заспі

У травні 2021 президент Зеленський анонсував повний аудит мешканців державних дач у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці – аби визначити, хто ж там і на яких підставах живе. А далі виселити звідти людей, які насправді жити в тих дачах вже права не мають.

Маєтки у Конча-Заспі можуть потім віддати дітям, під наукові чи мистецькі проєкти. Однак наразі процес аудиту й виселення не відбувається без проблем.

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Виселення колишніх посадовців із Конча-Заспи відбувається не гладко

Не всі колишні чиновники хочуть виїжджати з Конча-Заспи. А є й ті, які виїхали б – але тільки за умови виплати їм значної компенсації. Причому за цю компенсацію вони будуть судитися.

Натомість держава буде намагатися – також у суді – домогтися зворотного відшкодування (збитків, які колишні орендарі завдали нерухомості).

– домогтися зворотного відшкодування (збитків, які колишні орендарі завдали нерухомості). Адже деякі з виселених колишніх посадовців залишили по собі розбиті стіни й обідрані шпалери.

На все це є відповідні заяви у поліції, але результатів за ними наразі немає. Тим часом дехто з виселених подав на державу до суду – саме з вимогою компенсації.

Хто хоче отримати компенсацію за виселення

Глава МОЗ часів Януковича Раїса Богатирьова претендує на 11 мільйонів гривень.

Підприємиця Ольга Заліско – на 3 мільйони.

Відсторонений суддя Конституційного Суду Олександр Тупицький назбирав боргів, тож договір оренди з ним розірвали ще восени. Однак і він вимагає компенсації.

Як і його колега в КСУ Ігор Сліденко.

З ким судиться держава

Керівництво дач Кончі-Заспи теж подало 2 позови – на недобросовісних орендарів, які ремонту не робили, а те, що було зроблено до них, попсували.

Перший – колишній начальник головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба. Він орендував у Конча-Заспі будинок у 500 "квадратів" за приблизно 250 тисяч гривень на місяць. 7 мільйонів гривень він начебто вклав у територію. Коли влада попросила Бурбу піти – він пішов. Але залишив по собі справжній погром.

Пошкоджений басейн, пошкоджені труби, пошкоджена система відеонагляду, система телебачення та інтернету, гараж, відвалена плитка, батареї також пошкоджені,

– розповіла виконувачка обовязків заступника директора будинку відпочинку Анна Онофрійчук.

Другий – син судді Конституційного Суду Олександра Литвинова. Він залишив по собі зірвані шпалери та потрощену плитку в номері, який орендував. Завдані ним збитки оцінили у 320 тисяч гривень.

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