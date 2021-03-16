У Києві за останні 2 тижні майже удвічі збільшилась кількість хворих на коронавірус. Столиця лишається поки у помаранчевій зоні, проте Кличко просить уряд посилити обмеження.

Про це мер заявив під час термінового онлайн-брифінгу 16 березня. Він боїться, аби Київ не повторив долю Буковелю, адже до столиці приїде велика кількість футбольних вболівальників.

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Кличко підкреслив, що ситуація з коронавірусом у Києві загрозлива.

За останніх півтора тижня кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих збільшилась майже вдвічі. За минулу добу виявили 999 нових випадків. І динаміка розповсюдження хвороби,

– загрозлива, – пояснив мер.

Також він повідомив, що буде звертатися до уряду щодо розширення переліку протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні.

Кличко просить уряд посилити карантин

Мер звернувся до відповідних органів – МВС, МОЗ, Мінінфраструктури і Держпродспоживслужбу й попросив їх посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів.

Йдеться про проведення масових зібрань, а також:

дотримання маскового режиму,

роботи торгових,

розважальних закладів,

ресторанів та кафе,

заповненості громадського транспорту,

проведення спортивних змагань.

Київ може повторити долю Буковелю

У столицю збираються приїхати футбольні вболівальники.

У четвер у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів. – До 35 тисяч. В нинішній ситуації це може бути другим Буковелем,

– підкреслив Кличко.

Також мер Києва наголосив, що столична влада вимагає повернення органам місцевої влади повноважень самостійно ухвалювати рішення про встановлення обмежувальних заходів. Оскільки з 17 лютого цього року міста не мають права посилювати карантинні обмеження на своїх територіях.

Сайт 24 каналу писав, що на переконання голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, столиці загрожує новий локдаун.