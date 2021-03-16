Щоб не було другого Буковелю: Кличко просить уряд посилити карантинні обмеження у Києві
У Києві за останні 2 тижні майже удвічі збільшилась кількість хворих на коронавірус. Столиця лишається поки у помаранчевій зоні, проте Кличко просить уряд посилити обмеження.
Джерело:Віталій Кличко
Про це мер заявив під час термінового онлайн-брифінгу 16 березня. Він боїться, аби Київ не повторив долю Буковелю, адже до столиці приїде велика кількість футбольних вболівальників.
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Кличко підкреслив, що ситуація з коронавірусом у Києві загрозлива.
За останніх півтора тижня кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих збільшилась майже вдвічі. За минулу добу виявили 999 нових випадків. І динаміка розповсюдження хвороби,
– загрозлива, – пояснив мер.
Також він повідомив, що буде звертатися до уряду щодо розширення переліку протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні.
Кличко просить уряд посилити карантин
Мер звернувся до відповідних органів – МВС, МОЗ, Мінінфраструктури і Держпродспоживслужбу й попросив їх посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів.
Йдеться про проведення масових зібрань, а також:
- дотримання маскового режиму,
- роботи торгових,
- розважальних закладів,
- ресторанів та кафе,
- заповненості громадського транспорту,
- проведення спортивних змагань.
Київ може повторити долю Буковелю
У столицю збираються приїхати футбольні вболівальники.
У четвер у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів. – До 35 тисяч. В нинішній ситуації це може бути другим Буковелем,
– підкреслив Кличко.
Також мер Києва наголосив, що столична влада вимагає повернення органам місцевої влади повноважень самостійно ухвалювати рішення про встановлення обмежувальних заходів. Оскільки з 17 лютого цього року міста не мають права посилювати карантинні обмеження на своїх територіях.
Сайт 24 каналу писав, що на переконання голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, столиці загрожує новий локдаун.
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