До Київради завітали незвичні гості – діти з прифронтової зони. Вони зустрілись з Віталієм Кличком та погралися у депутатів.

Група школярів, майже 30 дітей зі сходу України, приїхала в Київ з Сєвєродонецька, Кремінної, Рубіжного, Лисичанська. Всі вони мешкають приблизно за 50 кілометрів від лінії розмежування.

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Кличко особисто провів екскурсію дітлахам та показав як працюють депутати в сесійній залі. Діти спробували себе у ролі депутатів – посиділи у депутатських кріслах та натискали кнопки для голосування.

Школярі подарували Віталію Кличку картину, а також відстріляну гільзу, розписану українським орнаментом.

Ми зробимо все, щоб ви малювали на будь-яких полотнах, але не на відстріляних гільзах,

– пообіцяв їм мер у відповідь.

Також він підписав і подарував кожному школяреві свою ілюстровану іронічну книжку "Хто не чув, той побачить!". Це та, що з найяскравішими висловами політика.

Школярі з прифронтової зони відвідали Київраду: дивіться фото

Діти запитували Віталія Кличка про спорт і про роботу мером, про виховання дітей, а також цікавилися, коли міста на Луганщині стануть такими ж гарними, як Київ.

Чому діти з Луганщини відвідали Київраду

Ці діти проходять курс військово-патріотичного виховання у Дитячому громадському об’єднанні "Ніхто, Крім Нас". Вони беруть участь у патріотичних заходах на території Луганської області.

Вихованці дитячого громадського об’єднання подорожують Україною. Минулого року вони вже відвідували Київ та Львів.