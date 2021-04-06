Віталій Кличко заявив, що обмеження у роботі транспорту в Києві – єдиний спосіб перервати ланцюжок поширення COVID-19. За його словами, їх міська влада ввела спеціально.

Мер столиці зазначив, що відповідне рішення ухвалили у результаті консультацій з німецьким Інститутом імені Роберта Коха, який займається вивченням інфекційних захворювань та способів їх поширення. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова".

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Ми спеціально оголосили локдаун і обмеження у переміщенні транспортом. Це єдиний шлях, який на сьогодні забезпечить розрив такої передачі інфекції,

– сказав міський голова.

Віталій Кличко пояснив, що постійно консультується з іноземними фахівцями та наголосив, що до таких обмежень нині прийшли багато країн Європи.

Два способи зупинки поширення коронавірусу

Чиновник зауважив, що є два способи, завдяки яким можна зупинити поширення вірусу: "Перший – вакцинація, другий – переривання ланцюга передачі інфекції".

Саме тому, за його словами, влада Києва вирішила ввести обмеження у транспорті, щоб перервати цей ланцюжок.

Тепер переміщатися у громадському транспорті можуть тільки ті, хто має відношення до забезпечення життєдіяльності Києва: медики, військові, поліція, працівники комунальних підприємств та інші,

– уточнив Віталій Кличко.

Насамкінець він додав, що станом на 5 квітня роздали 500 тисяч перепусток для цих людей.

Зверніть увагу! З 5 квітня у Києві почав діяти режим спецперевезень у громадському транспорті. Через це у столиці стався ранковий бум таксі.

Ситуація з коронавірусом у Києві: коротко