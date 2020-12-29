У Києві на 4 відремонтованих шляхопроводах на вулиці Богатирській встановили декоративні LED-світильники. Ввечері цей район виглядатиме яскравіше.

Освітлення запрограмоване на зміну кольорів – синій, зелений, фіолетовий й червоний. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Про які шляхопроводи йдеться?

Це капітально відремонтовані шляхопроводи на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери та вулиці Богатирської та Оболонського проспекту.

Загалом встановили понад 500 LED-світильників.

Також заступник голови КМДА Олександр Густєлєв похвалився, що восени були завершені роботи з капітального ремонту цих шляхопроводів.

Це був перший масштабний ремонт із моменту побудови шляхопроводів у 1987 році, і вони були практично наново перебудовані – від монолітної плити автопроїздів та гідроізоляції до нового асфальтового покриття та системи зовнішнього освітлення,

– зазначив чиновник.

Як виглядають оновлені шляхопроводи: дивіться фото