Шмигаль просить Київ не скасовувати вакцинацію у МВЦ через свята

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до київської влади й просить не скасовувати вакцинацію у МВЦ на наступних вихідних. Її перенесли на 17 та 18 червня через свята.

Шмигаль зазначив, що кількість центрів вакцинації в Україні має збільшуватись, а щеплення мають здійснюватися навіть у вихідні дні. Наразі в Україні кількість охочих робити щеплення збільшується.

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Треба працювати у вихідні

За словами Шмигаля вакцинація населення проти COVID-19 набирає обертів. Вже працює більш ніж 50 центрів масової вакцинації по всій країні.

Щодня робимо практично 50 тисяч щеплень, і будемо прискорюватися. Тому закликаю місцеву владу, зокрема і владу Києва, проаналізувати можливості системи та в наступні вихідні працювати у звичному режимі. Нам потрібно вакцинувати якомога більше людей,

– сказав прем'єр.

Він пояснив, що це обумовлено постійним зростанням кількості охочих вакцинуватися.

Чому призупинили роботу Центру

Раніше в КМДА заявили, що на вихідних 19-20 червня Центр вакцинації працювати не буде – замість цього люди зможуть отримати щеплення 17-18 червня. Причина змін у графіку роботи центру – свято.