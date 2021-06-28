Інцидент трапився на вулиці Вадима Гетьмана. Зловмисника затримали за кілька годин після нападу.

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Чоловік штрикнув ножем знайомого в живіт

Восени 2019 року правоохоронцям надійшло повідомлення від місцевої жительки.

Жінка розповіла, що у під’їзді багатоповерхівки на вулиці Вадима Гетьмана лежав чоловік із ножовим пораненням живота.

На місце події негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці встановили, що постраждалий разом із товаришем та його співмешканкою пиячили у квартирі.

Раптом через ревнощі до жінки між друзями виникла бійка.

Саме тоді зловмисник схопив кухонний ніж та вдарив ним знайомого у живіт.

Після цього нападник пішов з квартири.

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Чоловіка оперативно затримали

Протягом кількох годин правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився 42-річний киянин, який вже відбував покарання за вбивство. Чоловікові повідомили про підозру в "умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження". Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Опісля Солом'янський районний суд у Києві виніс чоловікові вирок. Суддя визнав його винним у злочині та призначив суворе покарання – 7 років у в'язниці.