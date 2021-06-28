Штрикнув друга ножем через ревнощі: у Києві суд суворо покарав нападника

У під'їзді київської багатоповерхівки восени 2019 року знайшли чоловіка, який стікав кров'ю. Виявилось, що поранення постраждалому завдав його знайомий. Суд врешті виніс вирок нападнику.

Інцидент трапився на вулиці Вадима Гетьмана. Зловмисника затримали за кілька годин після нападу.

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Чоловік штрикнув ножем знайомого в живіт

Восени 2019 року правоохоронцям надійшло повідомлення від місцевої жительки.

Жінка розповіла, що у під’їзді багатоповерхівки на вулиці Вадима Гетьмана лежав чоловік із ножовим пораненням живота.

На місце події негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці встановили, що постраждалий разом із товаришем та його співмешканкою пиячили у квартирі.

Раптом через ревнощі до жінки між друзями виникла бійка.

Саме тоді зловмисник схопив кухонний ніж та вдарив ним знайомого у живіт.

Після цього нападник пішов з квартири.

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Чоловіка оперативно затримали

Протягом кількох годин правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився 42-річний киянин, який вже відбував покарання за вбивство. Чоловікові повідомили про підозру в "умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження". Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Опісля Солом'янський районний суд у Києві виніс чоловікові вирок. Суддя визнав його винним у злочині та призначив суворе покарання – 7 років у в'язниці.