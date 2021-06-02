Замовником капітального ремонту є підприємство "Київавтодор". Планують завершити усі роботи до 15 серпня.

Актуально Напад із ножем і стрибок під авто: на одній зупинці в Києві за день сталися 2 інциденти

Що відомо про ремонт на вулиці Борщагівській

  • На вулиці Борщагівській у Солом’янському районі тимчасово припинить курсувати трамвай № 1195.
  • Причиною є капітальний ремонт вулиці, зокрема дорожнього полотна та облаштування гідроізоляції мостової споруди.
  • Зміни у русі стосуються також й інших видів наземного громадського транспорту.
  • Комунальна корпорація "Київавтодор" своєю чергою має забезпечити належне виконання робі, дотримання норм та вимог законодавства.
  • Додатково вони мають організувати безпечний рух пішоходів та автотранспорту.

Де ще ремонтують дорогу в Києві

  • На Окружній дорозі з 2 червня також проводитимуть ремонтні роботи.
  • Про це повідомили у "Київавтодорі".
  • Наразі ремонтуватимуть ділянку від площі Одеської до вулиці Ватутіна.
  • Завершити роботи планують до 31 липня.