Ключова транспортна артерія Борщагівки стане недоступною для жителів Києва майже все літо. Через капітальний ремонт Індустріального шляхопроводу комунальники розбиратимуть однойменну станцію швидкісного трамваю.

Згідно з протоколом, який підписала директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентина Осипова, без зупинки лінії швидкісного трамвая комунальники не зможуть повноцінно відремонтувати всю Борщагівську вулицю. Для капітального оновлення Індустріального шляхопроводу підрядникам доведеться з 1 червня зупинити рух трамваєм.

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Для того, щоб жителі столиці мали змогу хоча б якось зручно добиратися на роботу та додому, чиновники обіцяють розробити альтернативні маршрути громадського транспорту на Борщагівці.

Трамваю не буде до 15 серпня

Як запланували посадовці, під час капремонту шляхопроводу комунальні служби розберуть платформи станції "Індустріальна" та її вестибюль.

У зв'язку з масштабними роботами у КМДА вирішили:

доручити КП "Київпастранс" розробити й надати пропозиції щодо маршрутів руху громадського транспорту через закриття швидкісного трамвая з 1 червня до 15 серпня на лінії від вулиці Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги.

забезпечити інформування жителів Києва про неможливість роботи трамваю на час робіт.



Протокол рішення департаменту транспортної інфраструктури КМДА / Фото KV

Наразі комунальники вже займаються капітальним ремонтом Індустріального шляхопроводу. Обмеження руху через це діє з 27 лютого. Відкрити рух спорудою для вільного проїзду планують лише 31 травня.