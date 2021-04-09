Через ремонт Індустріального шляхопроводу: Київ залишиться без швидкісного трамваю

Джерело:KV
Ключова транспортна артерія Борщагівки стане недоступною для жителів Києва майже все літо. Через капітальний ремонт Індустріального шляхопроводу комунальники розбиратимуть однойменну станцію швидкісного трамваю.
Згідно з протоколом, який підписала директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентина Осипова, без зупинки лінії швидкісного трамвая комунальники не зможуть повноцінно відремонтувати всю Борщагівську вулицю. Для капітального оновлення Індустріального шляхопроводу підрядникам доведеться з 1 червня зупинити рух трамваєм.
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Як запланували посадовці, під час капремонту шляхопроводу комунальні служби розберуть платформи станції "Індустріальна" та її вестибюль.
У зв'язку з масштабними роботами у КМДА вирішили:
Протокол рішення департаменту транспортної інфраструктури КМДА / Фото KV