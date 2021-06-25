Швидкісний трамвай у Києві продовжать до Палацу спорту

Вкрай серйозне для столиці рішення про продовження руху швидкісного трамваю з вулиці Старовокзальної до Спортивної площі прийняли 24 червня депутати Київради. Проєкт мають реалізувати за рахунок грошей Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Про це у фейсбуці написав радник мера Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець. За його словами, 67 депутатів підтримали рішення про впровадження у життя проєкту "Київська міська мобільність".

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То ж, найближчими роками у столиці можуть побудувати 3,5 кілометри трамвайної лінії на вулицях Жилянській та Саксаганського. Також для продовження гілки швидкісного трамваю маю реконструювати Вокзальну площу.

Розвантаження метро та покращення екології

За словами політика, у реалізації проєкта братиме участь комунальне підприємство "Київпастранс".

Якщо лінію швидкісного трамваю продовжать, мешканці Борщагівки та Відрадного зможуть зручно та швидко діставатися центру одним видом транспорту.

Це значно зменшить навантаження на метрополітен та зменшить потік пасажирів червоної лінії метро та її пересадок.

Підвищить безпеку біля залізничного вокзалу.

Покращить екологічну ситуацію у центрі Києва.

Потрібно створювати безпечний громадський простір та забезпечувати комфортні умови для пасажирських перевезень. У проєкті передбачено зменшення навантаження на метрополітен та поліпшення екологічної ситуації, підвищення безпеки та привабливості міста в очах його мешканців і гостей столиці,

– підкреслив Білоцерковець.

Коли саме комунальники та підрядники почнуть реалізовувати проєкт, наразі невідомо.