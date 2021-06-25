Швидкісний трамвай у Києві продовжать до Палацу спорту
Джерело:фейсбук Дмитра Білоцерковця
Вкрай серйозне для столиці рішення про продовження руху швидкісного трамваю з вулиці Старовокзальної до Спортивної площі прийняли 24 червня депутати Київради. Проєкт мають реалізувати за рахунок грошей Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Про це у фейсбуці написав радник мера Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець. За його словами, 67 депутатів підтримали рішення про впровадження у життя проєкту "Київська міська мобільність".
Дивіться також У Києві хочуть знести пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви
То ж, найближчими роками у столиці можуть побудувати 3,5 кілометри трамвайної лінії на вулицях Жилянській та Саксаганського. Також для продовження гілки швидкісного трамваю маю реконструювати Вокзальну площу.
Розвантаження метро та покращення екології
- За словами політика, у реалізації проєкта братиме участь комунальне підприємство "Київпастранс".
- Якщо лінію швидкісного трамваю продовжать, мешканці Борщагівки та Відрадного зможуть зручно та швидко діставатися центру одним видом транспорту.
- Це значно зменшить навантаження на метрополітен та зменшить потік пасажирів червоної лінії метро та її пересадок.
- Підвищить безпеку біля залізничного вокзалу.
- Покращить екологічну ситуацію у центрі Києва.
Потрібно створювати безпечний громадський простір та забезпечувати комфортні умови для пасажирських перевезень. У проєкті передбачено зменшення навантаження на метрополітен та поліпшення екологічної ситуації, підвищення безпеки та привабливості міста в очах його мешканців і гостей столиці,
– підкреслив Білоцерковець.
Коли саме комунальники та підрядники почнуть реалізовувати проєкт, наразі невідомо.