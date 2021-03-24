Синоптики попереджають про шторм у Києві: буде шквальний вітер
У Києві прогнозують шквальний вітер / ukranews.com
Надвечір у Києві прогнозують сильні та різкі пориви вітру. Його швидкість сягатиме 15 – 18 метрів на секунду. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки, але сподіваються, що негода закінчиться до опівночі 25 березня.
Джерело:Київська міська рада
Погіршення погодних умов буде від опівдня 24 березня. Синоптики оголосили про жовтий рівень небезпеки через шквальний вітер у столиці.
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Вони нагадали про основні правила поведінки під час сильного вітру
Фахівці рекомендують:
- Необхідно щільно закривати усі вікна та двері в прміщенні.
- Прибрати з балконів та лоджій, які можуть випасти назовні.
- На вулиці варто триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередачі.
- Якщо вас настигне сильний вітер в місті – варто сховатися у приміщенні або природному укритті.
- Варто триматися на безпечній відстані від великих дерев, не паркувати поруч із ними автівки.
- Особливу увагу акцентують щодо тополь – вони є найбільш крихкими та небезпечними під час негоди.
Під час падіння дерев чи гілок, за травмування людей необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
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