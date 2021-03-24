Надвечір у Києві прогнозують сильні та різкі пориви вітру. Його швидкість сягатиме 15 – 18 метрів на секунду. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки, але сподіваються, що негода закінчиться до опівночі 25 березня.

Погіршення погодних умов буде від опівдня 24 березня. Синоптики оголосили про жовтий рівень небезпеки через шквальний вітер у столиці. До теми 23 день весни: Київ накрила хурделиця – фото, відео Вони нагадали про основні правила поведінки під час сильного вітру Фахівці рекомендують: Необхідно щільно закривати усі вікна та двері в прміщенні.

Прибрати з балконів та лоджій, які можуть випасти назовні.

На вулиці варто триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередачі.

Якщо вас настигне сильний вітер в місті – варто сховатися у приміщенні або природному укритті.

Варто триматися на безпечній відстані від великих дерев, не паркувати поруч із ними автівки.

Особливу увагу акцентують щодо тополь – вони є найбільш крихкими та небезпечними під час негоди. Під час падіння дерев чи гілок, за травмування людей необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103. Зверніть увагу! Синоптики прогнозують шквальний вітер по території всєї України та закликають вдягатися тепліше.