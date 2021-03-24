Синоптики попереджають про шторм у Києві: буде шквальний вітер

15:40

Надвечір у Києві прогнозують сильні та різкі пориви вітру. Його швидкість сягатиме 15 – 18 метрів на секунду. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки, але сподіваються, що негода закінчиться до опівночі 25 березня.