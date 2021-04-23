Йде погіршення: синоптики прогнозують у Києві снігопад та заморозки
Ніч навпроти 24 квітня може видатися навіть дуже холодною для квітня. На вихідних погода у Києві буде прохолодною та мокрою.
Джерело:Укргідрометцентр
Згідно з прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, температура повітря 23 квітня максимально підніметься до позначки 13 градусів тепла. При цьому киян очікують невеличкі дощі.
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Можливі заморозки
- Досить серйозне похолодання почнеться вже з вечора. Ближче до ранку стовпчики термометра показуватимуть -2 градуси. Тому, якщо власники автівок встигли "перевзутися" у літню гуму, у нічний час краще утриматись від керування.
- Вдень 25 квітня температура повітря прогріється лише до +9 градусів. Однак опадів у неділю не передбачають.
Синоптики прогнозують, що після вихідних у столиці погода не покращуватиметься. Вранці 26 квітня у Києві, як зазначають в Укргідрометцентрі, може пройти досить потужний снігопад. Вдень стовпчики термометрів не показуватимуть вище +5 градусів.
Втім, прогнози погоди інших експертів досить суттєво різняться у плані опадів. За даними Weather.com, ніяких снігопадів у столиці не буде, а єдине, чим погода зможе погіршити настрій мешканців Києва – невеличкі опади та нічні заморозки.
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