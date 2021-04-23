Йде погіршення: синоптики прогнозують у Києві снігопад і заморозки

Ніч проти 24 квітня може видатися навіть дуже холодною для квітня. На вихідних погода у Києві буде прохолодною та мокрою.

Згідно з прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, температура повітря 23 квітня максимально підніметься до позначки 13 градусів тепла. Водночас киян очікують невеличкі дощі.

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А от на вихідних погода погіршиться ще більше.

Можливі заморозки

Досить серйозне похолодання почнеться вже з вечора. Ближче до ранку стовпчики термометра показуватимуть -2 градуси. Тому, якщо власники автівок встигли "перевзутися" у літню гуму, у нічний час краще утриматись від керування.

Вдень 25 квітня температура повітря прогріється лише до +9 градусів. Однак опадів у неділю не передбачають.

Синоптики прогнозують, що після вихідних у столиці погода не покращуватиметься. Вранці 26 квітня у Києві, як зазначають в Укргідрометцентрі, може пройти досить потужний снігопад. Вдень стовпчики термометрів не показуватимуть вище +5 градусів.

Втім, прогнози погоди інших експертів досить суттєво різняться у плані опадів. За даними Weather.com, ніяких снігопадів у столиці не буде, а єдине, чим погода зможе погіршити настрій мешканців Києва – невеличкі опади та нічні заморозки.