Йде погіршення: синоптики прогнозують у Києві снігопад і заморозки

Джерело:Укргідрометцентр
Ніч проти 24 квітня може видатися навіть дуже холодною для квітня. На вихідних погода у Києві буде прохолодною та мокрою.
Згідно з прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, температура повітря 23 квітня максимально підніметься до позначки 13 градусів тепла. Водночас киян очікують невеличкі дощі.
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Синоптики прогнозують, що після вихідних у столиці погода не покращуватиметься. Вранці 26 квітня у Києві, як зазначають в Укргідрометцентрі, може пройти досить потужний снігопад. Вдень стовпчики термометрів не показуватимуть вище +5 градусів.
Втім, прогнози погоди інших експертів досить суттєво різняться у плані опадів. За даними Weather.com, ніяких снігопадів у столиці не буде, а єдине, чим погода зможе погіршити настрій мешканців Києва – невеличкі опади та нічні заморозки.