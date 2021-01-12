Вже найближчими днями температура повітря у Києві почне стрімко падати. А з 14 до 18 січня столицю накриють по-справжньому арктичні морози.

Різке похолодання супроводжуватиметься невеличкими опадами. За даними синоптикині Наталки Діденко, найбільш холодними днями будуть 15 та 16 січня, коли стовпчики термометрів опустяться до позначки -20°C.

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Що ж стосується снігу, то його до 25 січня буде доволі небагато – від 0,1 до 2,6 сантиметра опадів.

Холодні вихідні

Дуже холодна температура повітря, яку до Києва несуть арктичні циклони Бартош та Дімітріос, погіршуватиметься ще й слабеньким вітерцем. Синоптики обіцяють, що його пориви не будуть надто сильними, але якщо на вулиці -20, навіть такий вітер відчувається пронизливим.

Згідно з прогнозом експертів, поступове похолодання після свого піку на цих вихідних зміниться на таке ж поступове потепління.

Вже 22 січня киян очікують звичні плюсові 2 – 4°C. Втім, термометри ще показуватимуть нижче нуля. 25 січня температура знов незначно понизиться.



Діагностична діаграма погоди у Києві / Фото Наталки Діденко