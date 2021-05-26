Ситуація з COVID-19 у Києві стабільна: кількість одужань збільшується

У Києві за останню добу, 25 травня, отримали 385 позитивних текстів на коронавірус. Кількість хворих зменшилась, медики частіше фіксують одужання від COVID-19.
За даними статистики за останню добу більше захворіло жінок, ніж чоловіків. 48 осіб довелось госпіталізувати.
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Статистика хворих у Києві: подробиці
- Загалом у Києві зареєстровано 205 063 випадки інфікування від початку пандемії.
- За останню добу хворобу виявили у 22 дітей, 218 жінок та 145 чоловіків.
- На жаль, недуга забрала життя 9 киян.
- 96 осіб госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями
- По Києву найбільше випадків виявили у Солом'янському, Святошинському та в Голосіївському районах.
Яка ситуація із захворюваністю в області
- Станом на ранок 26 травня зареєстровано 208 випадків інфікування в Київській області.
- Серед хворих – 4 дітей.
- Госпіталізували 37 пацієнтів.
- Одужало 293 людини, померло – 10 осіб.
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Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу