Ситуація з COVID-19 у Києві стабільна: кількість одужань збільшується

26 травня 2021 , 10:06
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Джерело:

РНБО

У Києві за останню добу, 25 травня, отримали 385 позитивних текстів на коронавірус. Кількість хворих зменшилась, медики частіше фіксують одужання від COVID-19.

За даними статистики за останню добу більше захворіло жінок, ніж чоловіків. 48 осіб довелось госпіталізувати.

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Статистика хворих у Києві: подробиці

  • Загалом у Києві зареєстровано 205 063 випадки інфікування від початку пандемії.
  • За останню добу хворобу виявили у 22 дітей, 218 жінок та 145 чоловіків.
  • На жаль, недуга забрала життя 9 киян.
  • 96 осіб госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями
  • По Києву найбільше випадків виявили у Солом'янському, Святошинському та в Голосіївському районах.

Яка ситуація із захворюваністю в області

  • Станом на ранок 26 травня зареєстровано 208 випадків інфікування в Київській області.
  • Серед хворих – 4 дітей. 
  • Госпіталізували 37 пацієнтів.
  • Одужало 293 людини, померло – 10 осіб. 

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Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вікторія Андрєєва