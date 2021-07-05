До законності зупинки авто та подальших дій поліцейських виникли питання. Таку заяву заступник глави МВС Антон Геращенко зробив в ефірі одного з телеканалів.

Нагадаємо Патрульні зупинили скандального "слугу" Брагара: той написав на них заяву – відео

"Ознак сп'яніння не було видно"

Заступник Арсена Авакова зазначає: передивлявся відео з нардепом Євгенієм Брагарем, яке оприлюднили у мережі.

У цьому випадку у депутата Брагара візуальних ознак сп'яніння, я дивився відеозапис, таких, щоб було видно, не можна встановити,

– сказав Геращенко.

Заступник глави МВС повідомив, що результати аналізів Брагара на наявність наркотиків у крові будуть наприкінці тижня.

Зрештою, як розповів Геращенко, із нардепом зустрівся глава Нацполіції Ігор Клименко. Вони домовилися про повну його участь як можливого потерпілого.

Нагадаємо! Ім'я Євгена Брагара було на слуху у лютому 2020 року. Він запропонував пенсіонерці, яка не знала, як прожити на мізерну пенсію, продати собаку "елітної породи", аби оплатити комунальні послуги.

Патрульні вимкнули бодікамери: їх відсторонили

Геращенко розповів: до патрульних є запитання щодо бодікамер. Річ у тому, що вони їх не увімкнули на початку спілкування з Брагарем.

На своїй сторінці у фейсбуці глава Нацполіції Ігор Клименко підтвердив: камери патрульних справді були вимкнені, а це порушення інструкції. Через це у поліції почали службове розслідування, а самих патрульних відсторонили.

Моїм наказом призначено службове розслідування. Патрульні поліцейські, які брали участь в конфлікті, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов'язків,

– написав Клименко.

Інцидент з патрульними і Брагарем: коротко