Спинили Брагара, а перевіряють патрульних: вони вимкнули бодікамери під час зупинки нардепа

У Києві перевіряють дії патрульних, які зупинили авто Toyota Camry зі скандальним "слугою народу" Євгенієм Брагарем. Вони запідозрили його у вживанні наркотиків і повезли на освідування.

До законності зупинки авто та подальших дій поліцейських виникли питання. Таку заяву заступник глави МВС Антон Геращенко зробив в ефірі одного з телеканалів.

Нагадаємо Патрульні зупинили скандального "слугу" Брагара: той написав на них заяву – відео

"Ознак сп'яніння не було видно"

Заступник Арсена Авакова зазначає: передивлявся відео з нардепом Євгенієм Брагарем, яке оприлюднили у мережі.

У цьому випадку у депутата Брагара візуальних ознак сп'яніння, я дивився відеозапис, таких, щоб було видно, не можна встановити,

– сказав Геращенко.

Заступник глави МВС повідомив, що результати аналізів Брагара на наявність наркотиків у крові будуть наприкінці тижня.

Зрештою, як розповів Геращенко, із нардепом зустрівся глава Нацполіції Ігор Клименко. Вони домовилися про повну його участь як можливого потерпілого.

Патрульні вимкнули бодікамери: їх відсторонили

Ім'я Євгена Брагара було на слуху у лютому 2020 року. Він запропонував пенсіонерці, яка не знала, як прожити на мізерну пенсію, продати собаку "елітної породи", аби оплатити комунальні послуги.

Геращенко розповів: до патрульних є запитання щодо бодікамер. Річ у тому, що вони їх не увімкнули на початку спілкування з Брагарем.

На своїй сторінці у фейсбуці глава Нацполіції Ігор Клименко підтвердив: камери патрульних справді були вимкнені, а це порушення інструкції. Через це у поліції почали службове розслідування, а самих патрульних відсторонили.

Моїм наказом призначено службове розслідування. Патрульні поліцейські, які брали участь в конфлікті, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов'язків,

– написав Клименко.

Інцидент з патрульними і Брагарем: коротко