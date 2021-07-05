Спинили Брагара, а перевіряють патрульних: вони вимкнули бодікамери під час зупинки нардепа
Джерело:24 канал
У Києві перевіряють дії патрульних, які зупинили авто Toyota Camry зі скандальним "слугою народу" Євгенієм Брагарем. Вони запідозрили його у вживанні наркотиків і повезли на освідування.
До законності зупинки авто та подальших дій поліцейських виникли питання. Таку заяву заступник глави МВС Антон Геращенко зробив в ефірі одного з телеканалів.
Нагадаємо Патрульні зупинили скандального "слугу" Брагара: той написав на них заяву – відео
"Ознак сп'яніння не було видно"
Заступник Арсена Авакова зазначає: передивлявся відео з нардепом Євгенієм Брагарем, яке оприлюднили у мережі.
У цьому випадку у депутата Брагара візуальних ознак сп'яніння, я дивився відеозапис, таких, щоб було видно, не можна встановити,
– сказав Геращенко.
Заступник глави МВС повідомив, що результати аналізів Брагара на наявність наркотиків у крові будуть наприкінці тижня.
Зрештою, як розповів Геращенко, із нардепом зустрівся глава Нацполіції Ігор Клименко. Вони домовилися про повну його участь як можливого потерпілого.Нагадаємо! Ім'я Євгена Брагара було на слуху у лютому 2020 року. Він запропонував пенсіонерці, яка не знала, як прожити на мізерну пенсію, продати собаку "елітної породи", аби оплатити комунальні послуги.
Патрульні вимкнули бодікамери: їх відсторонили
Геращенко розповів: до патрульних є запитання щодо бодікамер. Річ у тому, що вони їх не увімкнули на початку спілкування з Брагарем.
На своїй сторінці у фейсбуці глава Нацполіції Ігор Клименко підтвердив: камери патрульних справді були вимкнені, а це порушення інструкції. Через це у поліції почали службове розслідування, а самих патрульних відсторонили.
Моїм наказом призначено службове розслідування. Патрульні поліцейські, які брали участь в конфлікті, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов'язків,
– написав Клименко.
Інцидент з патрульними і Брагарем: коротко
- Випадок трапився ввечері 3 липня, приблизно о 22:00 у Дарницькому районі Києва. Поліція зупинила авто, водієм якого був Євгеній Брагар, на вулиці Русової.
- Зупинку поліцейські обґрунтували тим, що на авто не працювала лампочка, яка підсвічує задні номери. Після вони запідозрили, що депутат – під дією наркотиків.
- Брагара доставили до лікаря-нарколога для проходження тесту.
- Сам Євгеній Брагар стверджує, що йому нібито натякали на хабар, а він відмовився його давати.
- Нардеп написав заяву на патрульних, що зобов'язало Департамент патрульної поліції провести службове розслідування.