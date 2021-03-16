Київ судитиметься з Фондом держмайна. В КМДА вважать, що там не зацікавлені у реставрації Гостинного двору.

Столична влада вважає, що Фонд затягує передачу пам'ятки на баланс Києва. Департамент охорони культурної спадщини КМДА звернувся до Окружного адміністративного суду з позовом про примусове виконання Фондом держмайна вимог припису Департаменту.

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ФДМУ ігнорує КМДА

В Київській адміністрації стверджують, що Фонд державного майна просто ігнорує припис.

Досі не укладено охоронний договір та не надано науково-проєктну документацію на проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлювальних робіт на об’єкті,

– зауважив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Варто підкреслити, що суд вже двічі зобов’язав ФДМУ зробити це.

Спочатку рішення на користь КМДА ухвалив Окружний адмінсуд, а потім вже Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення першої інстанції.

Втім, в Київській адміністрації таки покладають надії на судову гілку влади.

За Гостинний двір судяться давно

Хоча у КМДА й визнають, що судова тяганина триває вже багато років.

Пам’ятка вже довгі роки є предметом різних судових справ, проте жодних зрушень так і не відбулось. Очевидно, що хтось навмисно блокує рішення щодо Гостинного,

– наголосив Валентин Мондриївський.

Він також додав, що кияни втомилися чекати на цей громадський простір, який необхідно терміново рятувати.

Всі рятують Гостинний двір

В КМДА нагадують, що Гостинний двір перебуває в аварійному стані й Київ давно готовий узяти пам’ятку на баланс.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що міністр культури Олександр Ткаченко хоче зробити з Гостинного двору музей та забрати його на баланс міністерства.