Київ подав до суду на Фонд держмайна: хочуть врятувати Гостинний двір
Київ судитиметься з Фондом держмайна. В КМДА вважать, що там не зацікавлені у реставрації Гостинного двору.
Джерело:КМДА
Столична влада вважає, що Фонд затягує передачу пам'ятки на баланс Києва. Департамент охорони культурної спадщини КМДА звернувся до Окружного адміністративного суду з позовом про примусове виконання Фондом держмайна вимог припису Департаменту.
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ФДМУ ігнорує КМДА
В Київській адміністрації стверджують, що Фонд державного майна просто ігнорує припис.
Досі не укладено охоронний договір та не надано науково-проєктну документацію на проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлювальних робіт на об’єкті,
– зауважив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Варто підкреслити, що суд вже двічі зобов’язав ФДМУ зробити це.
Спочатку рішення на користь КМДА ухвалив Окружний адмінсуд, а потім вже Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення першої інстанції.
Втім, в Київській адміністрації таки покладають надії на судову гілку влади.
За Гостинний двір судяться давно
Хоча у КМДА й визнають, що судова тяганина триває вже багато років.
Пам’ятка вже довгі роки є предметом різних судових справ, проте жодних зрушень так і не відбулось. Очевидно, що хтось навмисно блокує рішення щодо Гостинного,
– наголосив Валентин Мондриївський.
Він також додав, що кияни втомилися чекати на цей громадський простір, який необхідно терміново рятувати.
Всі рятують Гостинний двір
В КМДА нагадують, що Гостинний двір перебуває в аварійному стані й Київ давно готовий узяти пам’ятку на баланс.
Раніше сайт 24 каналу писав про те, що міністр культури Олександр Ткаченко хоче зробити з Гостинного двору музей та забрати його на баланс міністерства.
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