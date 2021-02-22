В школі № 12 в Ірпені 19 лютого стався кричущий інцидент – двоє старшокласників "покарали" хлопчика під наглядом вчителя фізкультури. Вони узяли його за руки й ноги, розхитали та вдарили головою об підлогу.

Відео потрапило до соцмереж. Начебто таке покарання придумав сам вчитель фізкультури через те, що 5-класник не вимкнув світло у спортзалі. Але вчитель це заперечує.

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Він запевняє, що діти самостійно придумали такі "розваги", але факт присутності вчителя при знущанні з дитини, підтверджує відеозапис. Він все бачив й не зупинив старшокласників. Лише тоді, коли хлопчик впав, вчитель підійшов до нього.

В Ірпені школяра покарали старшокласники під наглядом фізрука: дивіться відео

В місті вирішили розібратися у ситуації – для цього створили спеціальну комісію, а вчителя фізкультури наразі відсторонили від роботи.

Постраждала дитина почувається добре, він навіть пішов у школу в понеділок.