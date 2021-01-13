Стильний аксесуар, який мав увінчати головну ялинку України на Софійській площі, відтепер прикрашатиме подвір'я Київської школи економіки. Його вже встановили на новому місці, але тимчасово.

Про перевезення капелюха з Софійської площі повідомив у фейсбуці колишній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.

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Втім, стоятиме біля входу до Київської школи економіки капелюх не завжди.

Оренда розписана на рік

Як з'ясувалося, президент навчального закладу Милованов взяв капелюх тимчасово – організатори новорічних святкувань з Folk Ukraine запропонували представникам бізнесу орендувати капелюх за символічну оплату в 1 гривню.

Зголосилися це зробити 15 компаній. Серед них – очолюваний колишнім міністром заклад.

За словами Милованова, капелюх "допомагатиме студентам визначитися зі спеціальністю".

Усі майбутні студенти бакалаврату повинні прийти під капелюх. І капелюх визначить майбутню спеціальність. Або вони стануть політиками – президентами, стануть вченими – нобелівськими лауреатами, або ІТ-бізнесменами, які створять новий Гугл або біткойн,

– зазначив політик.