Доволі низькі показники, ймовірно, є пов'язаними з вихідними, коли до медиків зазвичай звертається менше людей. Наразі загальна кількість хворих в Києві становить 209 125 осіб.

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Актуальна статистика захворюваності в Києві

  • Вірус виявили у 4 дітей, 46 жінок та 47 чоловіків.
  • Подолав коронавірус 231 киянин.
  • Зафіксували 4 летальних випадки від коронавірусу.
  • Загальна кількість померлих становить 5 131 особа.
  • До лікарень госпіталізували 12 людей із підтвердженим діагнозом та 42 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
  • Найбільше випадків зафіксували в Солом'янському, Печерському та в Святошинському районах.

Яка ситуація в області

  • За добу на Київщині коронавірус діагностували у 3 дітей та 49 дорослих.
  • Одужали 62 ковідних пацієнти та не зафіксували жодного летального випадку.
  • Від початку епідемії в регіоні зафіксували понад 126 тисяч випадків.

найчастіші симптоми СOVID-19 інфографіка
СOVID-19: найчастіші симптоми / Дані ВООЗ / Інфографіка 24 Каналу