До сотні позитивних тестів на COVID-19: актуальна статистика захворювань в Києві

За минулу добу, 6 червня, у Києві зареєстрували 87 позитивних текстів на COVID-19. Добу перед тим виявили не набагато більше хворих – 102 особи.

Доволі низькі показники, ймовірно, є пов'язаними з вихідними, коли до медиків зазвичай звертається менше людей. Наразі загальна кількість хворих в Києві становить 209 125 осіб.

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Актуальна статистика захворюваності в Києві

Вірус виявили у 4 дітей, 46 жінок та 47 чоловіків.

Подолав коронавірус 231 киянин.

Зафіксували 4 летальних випадки від коронавірусу.

Загальна кількість померлих становить 5 131 особа.

До лікарень госпіталізували 12 людей із підтвердженим діагнозом та 42 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків зафіксували в Солом'янському, Печерському та в Святошинському районах.

Яка ситуація в області

За добу на Київщині коронавірус діагностували у 3 дітей та 49 дорослих.

Одужали 62 ковідних пацієнти та не зафіксували жодного летального випадку.

Від початку епідемії в регіоні зафіксували понад 126 тисяч випадків.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 215 052 хворих на COVID-19. Захворюваність за вихідні значно знизилась, водночас під час вихідних традиційно проводять менше тестувань. З них вже подолали хворобу 2 094 971 людини. Втім, 51 215 інфікованих померли. Більше актуальної інформації про коронавірус в Україні – за посиланням



СOVID-19: найчастіші симптоми / Дані ВООЗ / Інфографіка 24 Каналу