До сотні позитивних тестів на COVID-19: актуальна статистика захворювань в Києві

За минулу добу, 6 червня, у Києві зареєстрували 87 позитивних текстів на COVID-19. Добу перед тим виявили не набагато більше хворих – 102 особи.
Доволі низькі показники, ймовірно, є пов'язаними з вихідними, коли до медиків зазвичай звертається менше людей. Наразі загальна кількість хворих в Києві становить 209 125 осіб.
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Актуальна статистика захворюваності в Києві
- Вірус виявили у 4 дітей, 46 жінок та 47 чоловіків.
- Подолав коронавірус 231 киянин.
- Зафіксували 4 летальних випадки від коронавірусу.
- Загальна кількість померлих становить 5 131 особа.
- До лікарень госпіталізували 12 людей із підтвердженим діагнозом та 42 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
- Найбільше випадків зафіксували в Солом'янському, Печерському та в Святошинському районах.
Яка ситуація в області
- За добу на Київщині коронавірус діагностували у 3 дітей та 49 дорослих.
- Одужали 62 ковідних пацієнти та не зафіксували жодного летального випадку.
- Від початку епідемії в регіоні зафіксували понад 126 тисяч випадків.
СOVID-19: найчастіші симптоми / Дані ВООЗ / Інфографіка 24 Каналу