Віталій Кличко повідомив, що за останню добу на жаль померло 11 людей. Подолали хворобу – понад 3 тисячі киян.

До теми В Україні за добу виявили понад 3 тисячі нових хворих на COVID-19

Статистика коронавірусу в Києві: деталі

Захворіли 23 дитини, 276 жінок та 155 чоловіків.

Наймолодшому хлопчику з підтвердженою інфекцією всього 7 місяців.

Госпіталізували 33 хворих на коронавірус та 99 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали – 3 196 людей.

Найбільше випадків медики виявили у Солом’янському, Святошинському та Голосіївському районах.

Яка ситуація в Київській області