Понад 400 хворих COVID-19: ситуація з коронавірусом в Києві стабільна

28 травня 2021 , 09:43
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Джерело:

24 канал

За минулу добу, 27 травня, в Києві виявили 454 хворих на коронавірус. Загальна кількість випадків від початку пандемії складає 205 517.

Віталій Кличко повідомив, що за останню добу на жаль померло 11 людей. Подолали хворобу – понад 3 тисячі киян.

До теми В Україні за добу виявили понад 3 тисячі нових хворих на COVID-19

Статистика коронавірусу в Києві: деталі

  • Захворіли 23 дитини, 276 жінок та 155 чоловіків.
  • Наймолодшому хлопчику з підтвердженою інфекцією всього 7 місяців.
  • Госпіталізували 33 хворих на коронавірус та 99 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
  • Одужали – 3 196 людей.
  • Найбільше випадків медики виявили у Солом’янському, Святошинському та Голосіївському районах.

Яка ситуація в Київській області

  • За даними РНБО за минулу добу зареєстрували 206 нових випадків інфікування у дорослих та 15 – у дітей.
  • Довелось госпіталізувати 39 пацієнтів з діагнозом COVID-19.
  • Одужали – 684 жителі Київщини.
  • У області зареєстрували 8 летальних випадків за минулу добу.
Автор: Вікторія Андрєєва