Понад 400 хворих COVID-19: ситуація з коронавірусом в Києві стабільна

За минулу добу, 27 травня, в Києві виявили 454 хворих на коронавірус. Загальна кількість випадків від початку пандемії складає 205 517.
Віталій Кличко повідомив, що за останню добу на жаль померло 11 людей. Подолали хворобу – понад 3 тисячі киян.
До теми В Україні за добу виявили понад 3 тисячі нових хворих на COVID-19
Статистика коронавірусу в Києві: деталі
- Захворіли 23 дитини, 276 жінок та 155 чоловіків.
- Наймолодшому хлопчику з підтвердженою інфекцією всього 7 місяців.
- Госпіталізували 33 хворих на коронавірус та 99 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
- Одужали – 3 196 людей.
- Найбільше випадків медики виявили у Солом’янському, Святошинському та Голосіївському районах.
Яка ситуація в Київській області
- За даними РНБО за минулу добу зареєстрували 206 нових випадків інфікування у дорослих та 15 – у дітей.
- Довелось госпіталізувати 39 пацієнтів з діагнозом COVID-19.
- Одужали – 684 жителі Київщини.
- У області зареєстрували 8 летальних випадків за минулу добу.