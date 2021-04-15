Скільки киян довіряє Кличку: з’явилось свіже опитування

Більша частина опитаних респондентів з Києва довіряють меру Віталію Кличку – 56%, втім 43% опитаних мають протилежну думку. Також жителі міста краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні.

Так, 30% вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 62% – протилежної думки. Натомість 41% оцінюють стан справ у Києві як правильний, 51% – як неправильний.

До теми Президенту не вірять, а локдаун підтримують: як кияни оцінюють боротьбу з коронавірусом

Молодь та заможні респонденти дають оптимістичніші оцінки, аніж інші категорії.

Кому довіряють кияни

Віталію Кличку довіряють 56% опитаних, не довіряють – 43%.

Володимиру Зеленському довіряють 43%, не довіряють – 54%.

Володимиру Гройсману довіряють 34%, не довірять – 54%.

Петру Порошенку довіряють 33%, не довіряють – 64%.

Дмитру Разумкову довіряють – 33%, не довіряють – 38%, не знають його – 25%.

Юлії Тимошенко довіряють 21%, не довіряють – 77%.

Юрію Бойку довіряють 15%, не довіряють – 66%, не знають його – 16%.

Денису Шмигалю довіряють 14%, не довіряють – 48%, не знають його – 24%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 10-11 квітня 2021 року серед мешканців Києва методом телефонного опитування.

Кличко популярний не лише в столиці

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що Віталій Кличко має високий рівень довіри не тільки у киян, а й в українців з інших регіонів. У квітні його випередив лише президент Володимир Зеленський – йому довіряють 46% опитаних, а меру столиці – 33% опитаних.

Втім, рейтинг недовіри теж високий – Кличку не вірять 54% респондентів.