Скільки киян довіряє Кличку: з’явилось свіже опитування

Джерело:Соціологічна група "Рейтинг"
Більша частина опитаних респондентів з Києва довіряють меру Віталію Кличку – 56%, втім 43% опитаних мають протилежну думку. Також жителі міста краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні.
Так, 30% вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 62% – протилежної думки. Натомість 41% оцінюють стан справ у Києві як правильний, 51% – як неправильний.
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Молодь та заможні респонденти дають оптимістичніші оцінки, аніж інші категорії.
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 10-11 квітня 2021 року серед мешканців Києва методом телефонного опитування.
Раніше сайт 24 каналу писав про те, що Віталій Кличко має високий рівень довіри не тільки у киян, а й в українців з інших регіонів. У квітні його випередив лише президент Володимир Зеленський – йому довіряють 46% опитаних, а меру столиці – 33% опитаних.
Втім, рейтинг недовіри теж високий – Кличку не вірять 54% респондентів.