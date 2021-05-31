Відзначили скромно, адже не витратили навіть тієї суми, яку запланували. Більшість грошей пішло на організацію 50-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість". На цей захід витратили майже мільйон гривень.

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Скільки було виділено

Загалом із міської скарбниці було виділено 3, 3 мільйони. За даними DOZORRO, це на 8 мільйонів менше, ніж витратили у 2019 році, коли не було карантину. Саме він вніс корективи у програму заходів та її фінансування цьогоріч.

Найдорожчий захід так й не відбувся

Найдорожчим заходом до Дня міста міг стати фестиваль електронної музики "Radioday free open air". Це один із проектів-переможців Громадського бюджету міста, який минулоріч так і не реалізували через карантинні обмеження. Тепер для проведення фестивалю в Prozorro вже підписали угоду на 2,1 мільйона гривень, однак поки його так і не провели.

Можливо, це зроблять пізніше — якщо епідеміологічна ситуація стане кращою.

Фотографії з кінофестивалю "Молодість"

Не всі райони витратили однакому суму

Окрім загальноміських заходів, райони організовували і свої офлайнові події — спортивні, концертні та просто розважальні.

Кошти на святкування в районах Києва виділялися окремо. У Печерському та Дніпровському районах за культурно-мистецьку програму заплатили 50 тисяч гривень і 60 тисяч гривень відповідно. У Шевченківському та Голосіївському – святкування обійшлися до 20 тисяч гривень.

Учасники пробігу до Дня Києва / Фото Укрінформу

Не всі кошти втратили

Водночас в DOZORRO запевняють, що в місті на святкування витратили не всі виділені кошти. За даними організації, з міського бюджету витратили понад 1 мільйон гривень.

Більшість заходів проводили за кошти приватних інвесторів. Відтак, і участь у них була платною.