Опівночі 1 січня 2021 року в метрополітені Києва перебувало чимало людей, які не встигли дістатися до власних домівок чи доїхати до інших міст, де хотіли зустрічати Новий рік.

Всього станом на початок 2021 року у метро перебував 741 пасажир. Про це написав у фейсбуці очільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

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За словами чиновника, саме таку цифру зафіксували працівники метро у проміжок часу між 23:45 31 грудня до 0:15 1 січня.

Святкування мимоволі

Пасажири підземки, яким довелося зустріти Новий рік у вагонах поїздів чи на станціях напевно не планували цього робити. Цілком ймовірно, що вони не встигли дістатися до місця, де хотіли перебувати опівночі через закриття деяких станцій підземки на вхід. Комунальники мали це для того, щоб уникнути скупчень людей.

Понад 5 тисяч пасажирів зустрічали у потягах "Укрзалізниці"

На відміну від клієнтів столичного метрополітену, пасажири "Укрзалізниці" заздалегідь розуміли, що ніч на 1 січня їм доведеться провести у вагонах. За даними оператора залізних доріг, настання Нового року в дорозі святкували 5400 осіб.

А от клієнти Укрзалізниці про подібне дозвілля знали заздалегідь.