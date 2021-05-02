Про те, як дотримувались обмежень червоної зони, говорив начальник поліції Києва Андрій Крищенко. За його словами від 20 квітня склали 10 562 адміністративних протоколи.

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Більше про контроль дотримання карантину

Пильно слідкували за виконанням правил не лише поліцейські. До цього також залучали Нацгвардію та муніципальну варту Києва.

Правоохоронці цілодобово здійснювали перевірку об’єктів господарської діяльності, дотримання карантинних вимог пасажирами громадського транспорту й патрулювали місця відпочинку,

– розповів Крищенко

Він додав, що, попри зняття частини обмежень, правоохоронці й надалі в межах компетенції контролюватимуть дотримання правил карантину.



Правоохоронці перевіряють спецквитки киян / Фото Нацполіції

Що фіксували в Києві

Порушення протиепідеміологічних правил – виписали 9 131 постанову. За ними людям загрожує штраф від 170 до 255 гривень.

Порушення карантину посадовими особами суб’єктів господарювання, зокрема, відсутність масок – склали протоколи на 957 осіб. Їм загрожує штраф 3 400 до 5100 гривень.

Роботу закладу, який не може працювати в червоній зоні. Виписали 474 адміністративних протоколи. За це покарання від 34 до 170 тисяч гривень.

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Поліцейський фіксує докази порушення карантину / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! Послаблення карантину в Києві дозволило забезпечити вільний доступ людей до громадського транспорту. Також там почали працювати заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки та ресторани. Детальніше про послаблення карантину в Києві – за посиланням.