Про це заявив головний прокурор Києва Олег Кіпер. Він це зробив у розмові з журналістами 18 травня.

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Більше про розкрадання

Зі всіх підозрюваних чинними та колишніми працівниками комунальних підприємств виявилися 9 людей. Прокурор поділився деталями слідства проваджень, де оголосили підозру.

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За результатами обшуку в офісах комунального підприємства оголосили підозру 3 людям:

заміснику директора комунального підприємства;

колишньому заміснику директора цього ж підприємства;

директору підрядної фірми.

Їх підозрюють в розкраданні 10,5 мільйона гривень. Ці гроші виділили з міського бюджету на будівництво та реконструкцію інженерних мереж.

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Тут повідомили про підозру 7 особам. Всі вони виявилися посадовцями:

3 теперішні працівники департаменту, зокрема замісник керівника;

4 колишніх працівників.

Вони, ймовірно, заподіяли шкоду бюджету на 13,5 мільйона гривень. Слідство вважає, що гроші привласнили, коли закупляли медичні засоби.

Ухилення від податків

Також за словами правоохоронця, одна підозра стосується ухилення від сплати податків. Мовиться про оподаткування користування комунальною землею.

Підозру оголосили директору приватного товариства. Його дії завдали столичному бюджету збитки на 19,5 мільйона гривень,

– сказав Олег Кіпер.

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Що встановили в інших справах

Прокурор зазначив, що є й ті кримінальні провадження, де поки не оголосили підозру. Загальна сума збитків за цими справами в рази більша.

Він зазначив, що в окремих кримінальних провадженнях мовиться не про пряму шкоду столичному бюджету, а про зловживання з боку столичних чиновників. Зокрема, при видачі дозвільної документації, а також нелегальних поборах з підприємців.

Наразі ще триває слідство. Коли оголошуватимуть інші підозри – поки невідомо.